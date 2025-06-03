Песков назвал президентские выборы в Польше внутренним делом страны

Фото: kremlin.ru

Итоги президентских выборов в Польше и приход к власти кандидата от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого – внутреннее дело этой страны. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Поляки проголосовали за того, за кого они хотели проголосовать", – сказал он.

По словам Пескова, Кремль не видит предпосылок для прихода к власти в Польше политика, который имел бы более широкое политическое видение, позволившее понять необходимость нормализации отношений в Россией.

Навроцкий победил на выборах президента Польши с 50,9% голосов. Его противником на выборах был кандидат от правящей "Гражданской коалиции" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который получил 49,1% голосов.

По данным СМИ, после победы Навроцкого Польша может прекратить поддержку Украины, так как политик "обрушивался" на украинских беженцев и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры.