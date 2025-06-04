Еврокомиссия предположила, что конфликт на Украине продолжится до 2027 года

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Еврокомиссия (ЕК) считает, что украинский конфликт продолжится как минимум до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление органа.

"Мы предлагаем продлить меры временной защиты украинцев, бегущих от военного конфликта, до марта 2027 года", – отметили в ЕК.

Еврокомиссия приняла данные меры в марте 2022 года. При помощи них беженцы из Украины могут находиться в странах Евросоюза, получить жилье, работу, доступ к образованию и системе здравоохранения на основе паспорта, какие-либо другие документы для этого не нужны.

ЕК продлевает нормы ежегодно. Их отменят, когда завершится конфликт на Украине.

Между тем еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал все европейские страны "готовиться к войнам". По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО. При этом Кубилюс не пояснил, зачем Москве нужен подобный конфликт.

Вместо этого он лишь заявил, что вся Европа якобы является целью "российской агрессии" и все европейские страны являются прифронтовыми государствами. Кубилюс также призвал лидеров Европы оказать полную защиту Украины, чтобы добиться "мира через силу".

