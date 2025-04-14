Сийярто заявил, что ЕК предложила экономически интегрировать Украину в ЕС

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Еврокомиссия предложила полностью экономически интегрировать Украину в Евросоюз, не дожидаясь вступления страны в объединение. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

"Еврокомиссар выступил с шокирующим предложением реализовать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС в общий рынок еще до ее вступления в ЕС", – цитирует Сийярто РИА Новости.

По его словам, Венгрия не позволит принять решение о вступлении Украины в сообщество без учета мнения венгров. В частности, в стране уже начался соответствующий всеобщий опрос населения.

"Несколько человек здесь (на заседании глав МИД стран ЕС. – Прим. ред.) также ясно дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении с Украиной были открыты в этом году", – сказал Сийярто.

Украине нечего делать в Евросоюзе, заявлял ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал украинского лидера Владимира Зеленским хорошим, но неопытным человеком, а само стремление Киева в европейское объединение – сиюминутным увлечением.

Лукашенко указывал, что Украина перестанет существовать, если обрушит свою экономику из-за вступления в Евросоюз.

