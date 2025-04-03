03 апреля, 11:51Политика
Захарова заявила, что европейцы "положили глаз" на Одессу и Львов
Фото: 123RF/teksomolika
Планы ряда европейских стран разместить на Украине некие "гарантийные силы" и взять под их контроль Одессу и Львов напоминают период интервенции времен Гражданской войны. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Складывается впечатление, что европейцы уже положили глаз на эти города и вынашивают в отношении них свои планы", – цитирует дипломата ТАСС.
Захарова уточнила, что среди задач таких сил значится сдерживание якобы потенциальной российской агрессии, что напоминает военную интервенцию войск Антанты в период Гражданской войны 1917–1922 годов.
Ранее СМИ писали, что высокопоставленные военные Европы готовятся к возможной конфронтации с РФ в виде прямого боевого столкновения или гибридного конфликта. По информации журналистов, вероятность полномасштабного столкновения России и НАТО оценивается как низкая, учитывая ядерную эскалацию.
При этом в европейских государствах рассматривается возможность ограниченных боевых действий на территории одной из стран, а также за пределами региона.
Представители стран ЕС заявили, что они должны участвовать в переговорах по Украине