Захарова заявила, что европейцы "положили глаз" на Одессу и Львов

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Планы ряда европейских стран разместить на Украине некие "гарантийные силы" и взять под их контроль Одессу и Львов напоминают период интервенции времен Гражданской войны. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Складывается впечатление, что европейцы уже положили глаз на эти города и вынашивают в отношении них свои планы", – цитирует дипломата ТАСС.

Захарова уточнила, что среди задач таких сил значится сдерживание якобы потенциальной российской агрессии, что напоминает военную интервенцию войск Антанты в период Гражданской войны 1917–1922 годов.

Ранее СМИ писали, что высокопоставленные военные Европы готовятся к возможной конфронтации с РФ в виде прямого боевого столкновения или гибридного конфликта. По информации журналистов, вероятность полномасштабного столкновения России и НАТО оценивается как низкая, учитывая ядерную эскалацию.

При этом в европейских государствах рассматривается возможность ограниченных боевых действий на территории одной из стран, а также за пределами региона.