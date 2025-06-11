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Россия будет решительно реагировать на любые провокации со стороны киевского режима и ракетные угрозы в свой адрес. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

Диппредставитель подчеркнул, что вопросы стратегической стабильности в отношениях с США невозможно рассматривать в отрыве от ситуации на Украине. Посол также обратил внимание на планы США по созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол".

"Мы, безусловно, учитываем все эти моменты, ясно давая понять Вашингтону, что на провокации опекаемого западниками режима (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского и появление весьма ощутимых ракетных угроз, в том числе по периметру российских границ, последует неминуемый и решительный отпор", – отметил дипломат.

ВСУ 1 июня нанесли удары по аэродромам в пяти регионах России. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были успешно отражены, но в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов. Ответственность за эти действия взял на себя Зеленский. По его словам, для операции использовались 117 беспилотников.

После этого президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и обсудил атаку Украины на аэродромы. Президент России заявил в разговоре, что "ему придется ответить" на эти действия киевского режима.

В ответ на теракты российские войска нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины в ночь на 6 июня. Под обстрел попали конструкторские бюро, предприятия по производству и ремонту вооружения и военной техники, цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники украинских военных. Все цели были поражены.