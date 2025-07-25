Патрушев заявил, что Британия пытается сорвать переговоры РФ и США по Украине

Фото: kremlin.ru

Великобритания пытается сорвать переговоры России и США по Украине, передает РИА Новости со ссылкой на председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Лондон вместе с Киевом готовит антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на американский военный корабль.

По данным СВР, Украина уже передала Британии торпеды советского и российского производства. Согласно другому сценарию, как бы невзначай предполагается найти и выловить в Балтийском море якорные мины производства РФ.

Патрушев считает, что речь идет о попытке Соединенного Королевства столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы, чтобы попытаться сорвать переговоры РФ и США, а также убедить Вашингтон продолжить оказывать военную помощь Киеву.

"Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону. Полагаю, что в Белом доме понимают, с каким "союзником" имеют дело", – добавил председатель Морской коллегии.

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По ее словам, никакие телефонные переговоры не заменят личного контакта. От российско-американских отношений и договоренностей зависит стабильность в мире и безопасность, подчеркнула она.