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НАТО пытается сделать Молдавию новым военным тараном против России, сообщает Служба внешней разведки (СВР) РФ.

"Закусившие удила натовцы усиленно превращают некогда мирную аграрную республику в военный полигон. Молдавскую территорию стараются сделать пригодной для оперативной переброски натовских войск к российским рубежам", – говорится на сайте службы.

Для этого в стране переходят на европейскую железнодорожную колею, расширяют мосты, строят логистические хабы, крупные склады и площадки для размещения военной техники. В частности, аэродромы Маркулешты и Бельцы, расположенные вблизи Украины, модернизируются для приема еще большего числа военной авиации.

"Главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией, по замыслу Брюсселя, примут на себя сами молдаване. Именно они должны стать "пушечным мясом" в ходе боевых действий с российскими войсками", – указали в СВР.

Руководство Альянса заставляет Молдавию переходить на собственные концепции ведения войны, армию государства пополняют военными инструкторами НАТО, а также организовывают учебно-тренировочные центры.

Официальный Кишинев готов исполнять все запросы Запада, лишь бы правящей режим не отогнали от "кормушки", уверены в службе. В частности, власти рассчитывают на материальную и организационную поддержку правящей партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах.

"В случае победы (президент страны Майя. – Прим. ред.) Санду обещает натовским лидерам принять решение об отмене предусмотренного в национальной конституции нейтрального статуса Молдавии", – заявили в СВР.

Такой сценарий станет началом конца для государства. Стало очевидно, что Санду и ее окружение готовы отдать страну НАТО, чтобы Альянс просто стер ее о Россию, резюмировали в службе.

Ранее в Кремле осудили правящие власти Молдавии за преследование оппозиционеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Кишинев должен дать свободу действий всем политическим силам в стране. При этом представитель Кремля заподозрил власти в использовании методов нажима на политиков, которые имеют популярность в народе и конкурируют с президентом страны.

