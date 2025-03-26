Кремль осудил преследование оппозиционных политиков в Молдавии

Фото: телеграм-канал "Sputnik Молдова 2.0"

В Кремле осуждают преследование оппозиционных политиков в Молдавии и призывают власти этой страны прекратить подобные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул.

"(Кишинев должен. – Прим. ред.) предоставить свободу действий всем политическим силам в стране", – добавил он.

Вместе с тем Песков заподозрил власти Молдавии в использовании методов неприкрытого нажима на политиков, которые имеют определенную популярность и составляют конкуренцию президенту Майе Санду.

"По всей видимости, Кишинев избрал тактику не обращать внимания на закон, не обращать внимание на принципы демократии, не обращать внимания на принципы политического плюрализма и просто оказывать неприкрытое давление на всех политических конкурентов", – сказал Песков.

По его мнению, арест Гуцул – это попытка имитировать действия Румынии, где были нарушены демократические принципы.

"Мы имеем в виду случай (оппозиционного политика Кэлина. – Прим. ред.) Джорджеску", – пояснил Песков.

Гуцул была задержана вечером 25 марта в аэропорту Кишинева. По данным СМИ, у нее изъяли паспорт, а затем провели полный досмотр. При этом причину задержания ей не назвали.

Предполагается, что ее будут удерживать на протяжении 72 часов. 26 марта депутаты Народного собрания Гагаузии планируют собрать экстренное заседание в связи с произошедшим.

Позже в Генпрокуратуре республики объяснили, что ее задержали из-за запрета на выезд из страны, который был выявлен сотрудниками аэропорта во время прохождения Гуцул пограничного контроля. Тогда же выяснилось, что ее взял под стражу Национальный центр по борьбе с коррупцией.