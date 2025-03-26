Генпрокуратура Молдавии: задержание Гуцул связано с запретом на выезд из страны

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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева из-за запрета на выезд из страны. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как уточнили в ведомстве, запрет на выезд из страны был выявлен сотрудниками аэропорта во время прохождения Гуцул пограничного контроля. После этого информация была передана компетентным органам, а через некоторое время глава Гагаузии была задержана на 72 часа Национальным центром по борьбе с коррупцией вместе с прокурорами Кишинева.

Сейчас, по данным генеральной прокуратуры Молдавии, дело расследуется уполномоченными учреждениями, которые занимаются выявлением всех обстоятельств случившегося.

Гуцул была задержана вечером 25 марта. По данным СМИ, у нее изъяли паспорт, а затем провели полный досмотр. При этом причину задержания ей не назвали. 26 марта депутаты Народного собрания Гагаузии планируют собрать экстренное заседание в связи с произошедшим.

