Глава Гагаузской автономии Гуцул задержана в аэропорту Кишинева

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Денис Бочаров

Глава Гагаузии Евгения Гуцул задержана в аэропорту Кишинева. Правоохранители не позволяют ей покинуть Молдавию, сообщил телеканал "Первый в Молдове".

Как выяснили журналисты, у Гуцул изъяли паспорт, а затем провели ее полный досмотр. Утверждается, что она не может покинуть территорию аэропорта уже около 3 часов, однако ей не объясняют причину задержки.

Факт задержания подтвердили в беседе с ТАСС сотрудники молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Уточняется, что Гуцул будет оставаться под стражей на протяжении 72 часов. Все подробности инцидента ведомство пообещало сообщить в среду, 26 марта.

В тот же день в связи с произошедшим состоится экстренное заседание Народного собрания Гагаузии, сообщил председатель органа Дмитрий Константинов.

"Завтра соберем заседание утром, будем думать, что делать", – отметил он.

В феврале в аэропорту Кишинева был задержан заместитель главы Гагаузии Виктор Петров. Правоохранители задержали его на пограничном контроле, когда замглавы автономии прибыл из Стамбула.

Политик подчеркнул, что это было сделано по указанию премьер-министра Молдавии Дорина Речана. Как уточнил Петров, он был задержан на 3 часа. Он призвал премьера Молдавии к диалогу и созиданию, отметив, что Речан "ездит буквально по полям", но с руководством и жителями Гагаузии разговаривать не собирается.

