Фото: телеграм-канал "Tatiana Cociu"

Мэр города Оргеев в Молдавии Татьяна Кочу задержана после обысков, которые проходят в рядах оппозиции в эти дни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оппозиционного блока "Победа" и телеканал Jurnal.

Обыски проводятся сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией в рамках дела о подкупе избирателей. Вместе с Кочу были задержаны ее заместитель и другие сотрудники мэрии.

Накануне при обысках в разных районах Молдавии были задержаны руководители трех территориальных организаций, входящих в блок "Победа". Полиция отметила, что они получали средства из неизвестных источников с целью повлиять на результаты предстоящих выборов президента.

Местная полиция также опубликовала видео, на котором видны символика блока "Победа", партии "Возрождение" и банковские карты платежной системы "Мир".

Руководитель блока Илан Шор назвал обыски спектаклем и обвинением в незаконном финансировании. Он заявил, что организацию попытаются отстранить от участия в выборах, которые состоятся 20 октября. В этот же день пройдет референдум о вступлении Молдавии в ЕС.

Ранее Шор рассказал, что видит своей целью "отставку" действующих властей Молдавии. Тогда он отмечал, что у страны не будет будущего без дружбы с Россией. Также политик подчеркнул, что за последние 3 года сотрудничество с ЕС дало Молдавии лишь нищету, дорогие энергоресурсы, миграцию, отсутствие рабочих мест и втягивание в войну.