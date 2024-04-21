Оппозиция Молдавии подписала соглашение о создании политического блока "Победа"

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Представители оппозиционных партий Молдавии подписали соглашение о создании политического блока "Победа". Об этом сообщает ТАСС.

Подписи на документе поставили лидер партии "Шор" Илан Шор, представители партий "Возрождение" Наталья Параска, "Шанс" – Алексей Лунгу, Victorie – Вадим Грозаву, "Альтернативная сила спасения Молдовы" – Александр Бескиеру.

Шор пояснил, что блок "Победа" намерен одержать победу на референдуме о вступлении Молдавии в ЕС. По его словам, страна должна стать участником всех площадок СНГ. Блок был создан для восстановления политических взаимоотношений с РФ, странами СНГ и ЕАЭС, заключил он.

Документ был подписан в Москве по итогам съезда молдавской оппозиции. Его организовали для сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС. В числе гостей мероприятия была глава Гагаузии Евгения Гуцул.

