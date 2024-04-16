Санду: референдум о вступлении Молдавии в ЕС может состояться 20 октября

Фото: 123RF/mesutdogan

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз может состояться 20 октября. Об этом сообщила президент республики Майя Санду.

Ранее Конституционный суд Молдавии одобрил проведение референдума о вступлении в ЕС. После этого будут внесены изменения в конституцию государства.

"Он (референдум. – Прим. ред.) может состояться 20 октября и будет содержать вопрос: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?" – написала Санду на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

До этого сообщалось, что власти Молдавии планируют объединить референдум о вступлении страны в ЕС с выборами президента. Ранее парламент одобрил соответствующие поправки на пленарном заседании.

