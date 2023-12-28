Власти Молдавии заявили о планах совместить референдум о вступлении в ЕС с выборами

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Парламент Молдавии намерен совместить референдум о вступлении в Евросоюз с выборами президента в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Референдум может быть проведен одновременно с выборами президента, парламента и местных органов власти", – говорится в сообщении.

Сделать подобное возможным парламентариям удалось путем внесения соответствующих поправок. На пленарном заседании 28 декабря их уже одобрили.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, ранее комментируя намерение Молдавии вступить в ЕС, заявил, что она не соответствует критериям. По его словам, Молдавия, будучи новым членом ЕС, может дестабилизировать сообщество. Само же решение принять страну со стороны ЕС кажется демонстративным, заявил Песков.

