Песков считает, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС

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Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, ЕС в данный момент переживает не лучшие времена в своей истории как с точки зрения функционирования союза, так и с точки зрения экономики. Кроме того, новые члены ЕС могут дестабилизировать сообщество, указал Песков, добавив, что решение о вступлении новых стран политизированное: союз хочет таким образом продемонстрировать свою поддержку.

Он уточнил, что у Евросоюза всегда были жесткие критерии для вступления и сейчас ни Украина, ни Молдавия им не соответствуют. Песков добавил, что переговоры о вступлении этих государств могут длиться годами и десятилетиями, но поскольку Россия и европейские страны живут на одном континенте, то Кремль будет наблюдать за этой ситуацией.

Помимо этого, пресс-секретарь президента РФ прокомментировал предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Он также назвал это решение Евросовета политизированным. По его мнению, "здесь торчат уши желания продемонстрировать политическую волю даже, может, в ущерб очень сложной структуре ЕС". В заключение он добавил, что подобная демонстрация во многом делается исходя из желания еще больше досадить РФ.

14 декабря глава Евросоюза Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС решил начать переговоры по вступлению в союз с Украиной и Молдавией. Также участники сообщества распорядились предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

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