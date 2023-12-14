Путин заявил, что Украина забрала у Молдавии "почетное место" беднейшей страны

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Молдавия до недавнего времени была беднейшей страной Европы, но сейчас это "почетное место" заняла Украина. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По его словам, если Молдавия, получая от России те же энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает их из США на 30% дороже, чем раньше, из РФ, "то пожалуйста".

При этом он заметил, что Кишинев, несмотря на заявления руководства страны, не отказывается от российского газа. Путин обратил внимание на то, что такая политика конфронтации с Россией касается не только энергетической сферы, но и рынка сельхозпродукции.

"Куда молдаване пойдут с этой продукцией?" – задался вопросом президент, указав на опыт Украины, соседи которой – Венгрия, Польша и Словакия – блокируют границу даже для транзита украинской сельхозпродукции.

Путин добавил, что если власти Молдавии не желают участвовать в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, то "так тому и быть". Он подчеркнул, что Россия строит все интеграционные объединения, в том числе ЕАЭС и СНГ, исключительно на основе добровольности всех участников.

Ранее в министерстве иностранных дел России вновь пообещали ответить на присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза против РФ. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва уже давала оценку этому решению молдавских властей.

Об аналогичном решении стало известно 24 ноября. Тогда Захарова подчеркнула, что руководство Молдавии целиком встроилось в антироссийскую кампанию западных стран.

Представитель МИД РФ заявила, что антироссийская политика властей Молдавии не всегда соответствует интересам их граждан, которые в действительности дружественно относятся к России.



Консульский отдел посольства РФ в Молдавии возобновит работу 17 августа