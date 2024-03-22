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Молдавский политик Илан Шор заявил, что ставит перед своей цель отправить в тотальную отставку действующее правительство Кишинева.

"Мы сегодня боремся за нашу страну, у нас другого выхода нет, и назад мы не отступим", – цитирует его ТАСС.

Также он вновь напомнил, что у страны не будет будущего без дружбы с Россией.

Ранее политик рассказал, что за последние 3 года сотрудничество с ЕС дало Молдавии лишь нищету, дорогие энергоресурсы, миграцию, отсутствие рабочих мест и втягивание в войну.