22 марта, 23:11Политика
Политик Илан Шор сказал, что видит своей целью "отставку" действующих властей Молдавии
Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
Молдавский политик Илан Шор заявил, что ставит перед своей цель отправить в тотальную отставку действующее правительство Кишинева.
"Мы сегодня боремся за нашу страну, у нас другого выхода нет, и назад мы не отступим", – цитирует его ТАСС.
Также он вновь напомнил, что у страны не будет будущего без дружбы с Россией.
Ранее политик рассказал, что за последние 3 года сотрудничество с ЕС дало Молдавии лишь нищету, дорогие энергоресурсы, миграцию, отсутствие рабочих мест и втягивание в войну.
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