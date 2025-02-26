Замглавы Гагаузии Петров обвинил в своем задержании премьера Молдавии Речана

Фото: телеграм-канал "Александр Суходольский – официальный телеграм-канал"

Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил, что его задержали в аэропорту Кишинева по указанию премьер-министра Молдавии Дорина Речана. Как уточнил политик в телеграм-канале, он был задержан на три часа.

"В процессе разговора с сотрудниками пограничной полиции было выявлено то, что досмотр меня – личный заказ премьер-министра Речана. Господин Речан, пользуясь случаем, обращаюсь к вам. Методы устрашения, которые вы, наверное, из 90-х взяли, сегодня не работают", – написал Петров.

Он призвал премьера Молдавии к диалогу и созиданию, отметив, что Речан "ездит буквально по полям", но с руководством и жителями Гагаузии разговаривать не собирается. Замглавы автономии предложил молдавскому премьеру поменять методы и "перейти от принципа кнута и пряника к объективному общению и политической мудрости".

По словам Петрова, в ходе обысков к нему применили второй уровень досмотра, то есть обыскивали полностью и его, и багаж. В результате у политика ничего не нашли и отпустили. Замглавы Гагаузии назвал свое задержание в аэропорту "актом беспредела режима".

Во вторник, 25 февраля, Петров был задержан в аэропорту Кишинева. Правоохранители задержали его на пограничном контроле, когда замглавы автономии прибыл из Стамбула.

Ранее прокуратура Молдавии задержала Александра Додона, брата экс-президента Молдавии, руководителя оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона. Это произошло после его приезда из России. Додона подозревали в незаконном обогащении.