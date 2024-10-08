ТАСС: спецслужбы Молдавии задержали и передали Украине политолога Чистилина

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Спецслужбы Молдавии задержали и передали коллегам из Украины ученого-экономиста Дмитрия Чистилина, который имеет украинское и российское гражданства, заявил в беседе с ТАСС его друг Игорь Калдаре.

Собеседник агентства организовал вместе с Чистилиным международную конференцию в Бухаресте. Мероприятие должно было быть посвящено вопросам региональной безопасности. В качестве ее организатора выступал Международный институт развития и самоорганизации Саймона Кузнеца из Украины, во главе которого стоял задержанный.

После этого Чистилин улетел в Москву, где должен был проведать больного сына, а затем вернулся в Кишинев. Вместе с Калдаре он планировал приступить к подготовке следующей конференции, которая должна была состояться в Сербии.

Ее планировалось посвятить проблемам православия. Однако в Молдавии его задержали, подчеркнул собеседник агентства.

"Завтра я проведу пресс-конференцию, на которой покажу украинский и российский паспорта моего друга Дмитрия Чистилина, который был задержан в Кишиневе молдавскими спецслужбами и передан властям Украины", – подчеркнул Калдаре.

При этом власти Молдавии не направляли российским дипломатам уведомление о задержании ученого-экономиста, имеющего гражданство РФ, рассказали агентству в генеральном консульстве РФ в Кишиневе.

Ранее стало известно, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан удерживаются в аэропорту Нджамены. При этом причины их задержания не уточнялись и никакие обвинения против них не выдвигались. Источник утверждал, что до этого они уже приезжали в столицу Чада и никаких трудностей у них не возникало.

