Varna24: в Болгарии арестован россиянин, объявленный в розыск Интерполом

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Болгарская полиция арестовала 58-летнего гражданина РФ, который был объявлен в розыск Интерполом. Об этом пишет издание Varna24 со ссылкой на полицию Варненской области.

По данным правоохранителей, его объявили в розыск за банковские и имущественные махинации. Тот скрывался на территории курортного комплекса святых Константина и Елены. Теперь его должны экстрадировать в РФ.

Ранее российское МВД задержало пятерых подозреваемых в мошенничестве, которые похитили сельхозтехнику на 850 миллионов рублей на Кавказе. Трое из них – предприниматели, которые оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали ее для продажи лидеру группы.

