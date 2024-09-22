РИА Новости: Российские социологи Шугалей и Суэйфан удерживаются в аэропорту Нджамены

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Социологи из РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан удерживаются в аэропорту Нджамены с 19 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на их коллег.

При этом причины их задержания не уточняются, и никакие обвинения против них не выдвигаются. До этого они уже приезжали в столицу Чада, и никаких трудностей у них не возникало, утверждает источник.

Когда Шугалей последний раз выходил на контакт около 15:00 19 сентября, он рассказал, что его не захотели пропускать через границу.

В 2019 году этих двух граждан задержали в Ливии. Тогда их обвинили во вмешательстве во внутренние дела республики и поместили в тюрьму. Через некоторое время их удалось вызволить и вернуть домой.