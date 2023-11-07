Осужденный за хакерство в США россиянин Украинский вернулся в РФ

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Россиянина Дмитрия Украинского, которого осудили в США за хакерство, освободили. Он уже вернулся в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

"Сейчас самолет с ним приземлился в аэропорту на российской территории", – подчеркнул он.

Украинского обвинили в сговоре с целью мошенничества при помощи средств связи. Обвинение потребовало наказание в виде 20 лет лишения свободы. Однако в связи с недоказанностью причастности россиянина к преступлению, слаженной работе адвокатов, правозащитников и МИД РФ обвинение могло запросить только 5 лет тюрьмы, отметил Мельников.

"Суд зачел ему в срок наказания время, проведенное в тайской тюрьме, и россиянин вышел на свободу", – рассказал правозащитник.

Украинского приговорили в Таиланде к 10 годам лишения свободы. Он обвинялся в финансовых преступлениях. Решение суда начало действовать в 2019 году, позже суд королевства удовлетворил запрос Вашингтона об экстрадиции россиянина.

Ранее стало известно, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России осудили за контрабанду наркотиков и обменяли на россиянина Виктора Бута в декабре 2022 года, напишет книгу о тюремном заключении в российской колонии. Она должна выйти весной 2024 года. Баскетболистка надеется, что ее мемуары смогут повысить осведомленность о других американцах, отбывающих наказание за рубежом.

ФСБ опубликовала видео обмена Бута на Грайнер