Троих россиян и украинца освободили из заключения в Ливии

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Член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич сообщил в Telegram, что три россиянина и гражданин Украины были освобождены в Ливии.

По его словам, задержанные уже прилетели в аэропорт Шереметьево. Отмечается, что у них с собой никаких документов, включая паспорта.

"Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности и решили эту сложную, но крайне важную задачу – вернуть наших людей домой", – написал он.

Глава МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил, что россияне на лодке заплыли в ливийские воды и были арестованы.

"Моряки, была прогулочная яхта. У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Из них, предположительно, выбивали какие-то показания", – цитирует Малькевича РИА Новости.

В декабре из Ливии домой вернулись задержанные полтора года назад граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которых обвиняли во вмешательстве во внутренние дела республики.

Глава отдела уголовных расследований ас-Садык ас-Сур указывал, что они якобы дважды встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Исламом.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее назвал домыслами информацию The New York Times о том, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников.