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Происшествия

Суд в США освободил под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянина Кублицкого

Фото: depositphotos/belchonock

Окружной суд штата Флорида освободил под залог россиянина Павла Кублицкого, которого обвиняют в кибермошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу данных суда.

Кублицкого арестовали в США на прошлой неделе. Вместе с ним под стражу поместили также гражданина Казахстана Александра Ходырева. Американские правоохранительные органы считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.

По решению суда, Кублицкого освободили под залог в 100 тысяч долларов после предварительных слушаний по его делу. Ему также предписали добровольно сдать властям США свои проездные документы и паспорта, запретили пользоваться смартфоном и установили наблюдение за его местоположением. Сейчас Кублицкий находится под домашним арестом.

Ходырев и Кублицкий прибыли в США в 2022 году. Они подали прошение о предоставлении убежища. По данным суда, они поселились во Флориде, вели роскошный образ жизни, при этом не имея какого-либо официального трудоустройства.

В середине июля суд Южного округа Нью-Йорка приговорил к трем годам лишения свободы россиянина Максима Марченко, заключенного в тюрьме по обвинениям в незаконной закупке и переправке в РФ микроэлектроники двойного назначения из США.

Незадолго до этого в Таиланде также задержали россиянина по подозрению в организации преступной группы, занимавшейся продажей поддельных паспортов 15 государств.

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