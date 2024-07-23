AFP: россиянин арестован во Франции по подозрению в подготовке дестабилизации в ходе ОИ

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Власти Франции арестовали гражданина России, которого подозревают в подготовке к дестабилизации во время Олимпиады. Об этом со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщает агентство AFP.

"Россиянину 1984 года рождения, подозреваемому в организации мероприятий, способных привести к дестабилизации во время Олимпийских игр, во вторник было предъявлено обвинение", – указано в сообщении.

В настоящий момент россиянина поместили в следственный изолятор. По данным прокуратуры, суд инициировал расследование по факту разведывательной деятельности с участием иностранной державы с целью провоцирования военных действий во Франции. Данное преступление в стране наказывается лишением свободы вплоть до 30 лет.

Ранее сообщалось о задержании супружеской пары с российскими паспортами в Австралии. По данным главы федеральной полиции страны Риса Кершоу, женщина, служившая в армии Австралии, использовала отпуск для тайной поездки в РФ и просила мужа, который остался в стране, войти в ее рабочий аккаунт и переслать информацию. Кершоу считает, что пара планировала передать эти сведения российским властям.