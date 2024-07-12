Семейная пара россиян арестована в Австралии по подозрению в шпионаже

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Супружеская пара с паспортами России была арестована в Австралии по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает телеканал АВС.

По данным телеканала, в своем доме в Брисбене были арестованы 40-летняя женщина, служившая рядовой в австралийской армии, и ее 62-летний муж.

Глава федеральной полиции Австралии Рис Кершоу заявил, что женщина использовала отпуск для тайной поездки в Россию, и просила мужа, который остался в стране, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать информацию. По его данным, супруги планировали передать данную информацию российским властям.

Им обоим предъявлено обвинение в подготовке шпионской деятельности. Супруги имели российские паспорта и находились в Австралии более 10 лет, женщина последние несколько лет служила в армии в качестве техника по информационным системам и имела допуск к секретной информации.

Ранее окружной суд Гданьска в Дании приговорил гражданина РФ к 2,5 года лишения свободы. Его обвинили в шпионаже в пользу российской разведки. По данным прокуратуры Гданьска, россиянин устанавливал и поддерживал контакты с польскими силовиками, участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции.

