Суд в США приговорил россиянина Марченко к трем годам тюрьмы

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Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил к трем годам лишения свободы россиянина Максима Марченко, заключенного в тюрьме по обвинениям в незаконной закупке и переправке в РФ микроэлектроники двойного назначения из США. Об этом со ссылкой на представителя суда пишет РИА Новости.

Помимо тюремного срока, Марченко также приговорили к трем годам нахождения под надзором.

Марченко арестовали в США в сентябре прошлого года. Россиянин признал вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и контрабанде товаров двойного назначения.