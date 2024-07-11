Россиянин задержан в Таиланде по подозрению в продаже поддельных паспортов

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Россиянина задержали в Таиланде по подозрению в организации преступной группы, занимавшейся продажей поддельных паспортов 15 государств. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bangkok Post.

По версии сотрудников полиции, мужчина вместе с сообщниками зарегистрировал в стране компанию для продажи поддельных документов. Клиентов, по информации издания, они привлекали с помощью рекламы в соцсетях и мессенджерах. При этом в объявлениях было сказано, что документы ничем не отличаются от настоящих.

Для оплаты злоумышленники воспользовались цифровой валютой. В материалах правоохранительных органов уточняется, что поддельные паспорта высылались клиентам в Таиланд почтой из Доминиканы.

В результате, как сказано в сообщении, Таиланду был нанесен ущерб в размере не менее 30 миллионов батов (830 тысяч долларов).

Ранее мошенники сделали поддельный паспорт гражданина РФ на имя собственницы квартиры. После этого они оформили договор купли-продажи помещения и передали документы для регистрации. В результате аферисты завладели квартирой 54-летней москвички, расположенной в доме на Космодамианской набережной. Стоимость украденного имущества составляет 24,5 миллиона рублей.

Злоумышленники задержаны. Им предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Суд отправил обвиняемую под стражу, на квартиру потерпевшей наложен арест.

