Мошенники завладели квартирой москвички с помощью поддельных документов

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В центре столицы мошенники с помощью ложных документов завладели квартирой 54-летней москвички, расположенной в доме на Космодамианской набережной. Стоимость украденного имущества составляет 24,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в своем телеграм-канале.

Обвиняемая и ее сообщники сделали липовый паспорт гражданина РФ на имя собственницы квартиры, используя фото соучастницы. После этого мошенники оформили договор купли-продажи помещения и передали документы для регистрации.

В результате преступных действий потерпевшей был причинен вред в особо крупном размере. 47-летняя женщина, выступающая от имени собственницы квартиры в роли продавца, задержана. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение").

Суд отправил обвиняемую под стражу, на квартиру потерпевшей наложен арест. Информации о соучастниках преступления в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что суд назначил наказание пассажирам столичного метрополитена, которые напали на контролеров. Один мужчина, пытаясь пройти на станцию "Савеловская" без оплаты, толкнул сотрудницу метро. Женщина упала и ударилась об ограждения. Второй безбилетник укусил контролера в автобусе за руку.