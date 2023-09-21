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21 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": мошенники выманили 25 млн рублей у столичной пенсионерки

"Московский патруль": мошенники выманили 25 млн рублей у столичной пенсионерки

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Телефонные мошенники выманили 25 миллионов рублей у столичной пенсионерки. Полицейские задержали их посредницу, которая уже смогла доехать до Ростова-на-Дону.

78-летней москвичке на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Войдя в доверие, он убедил женщину в том, что для сохранности сбережений ее супруга, хранящихся в банке, ей необходимо снять со счета все денежные средства и передать для сохранности уполномоченному лицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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