"Московский патруль": мошенники выманили 25 млн рублей у столичной пенсионерки

Телефонные мошенники выманили 25 миллионов рублей у столичной пенсионерки. Полицейские задержали их посредницу, которая уже смогла доехать до Ростова-на-Дону.

78-летней москвичке на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Войдя в доверие, он убедил женщину в том, что для сохранности сбережений ее супруга, хранящихся в банке, ей необходимо снять со счета все денежные средства и передать для сохранности уполномоченному лицу.

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