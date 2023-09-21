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21 сентября, 13:51

Происшествия

Площадь пожара в недостроенном здании в ТиНАО составила 150 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в недостроенном здании на Симферопольском шоссе в ТиНАО составила 150 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пожарные работают в условиях высокой температуры. В тушении задействован пеногенератор.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в подвальном помещении. Оттуда идет черный густой дым, слышны хлопки.

Сообщение об инциденте поступило в 11:42 по московскому времени. Огонь вспыхнул по адресу Симферопольское шоссе, дом 11. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то зафиксировали загорание покрышек и картона в недостроенном административном торговом здании.

Второй пожар за день произошел в доме в Балашихе, где взорвался газ

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