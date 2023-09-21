21 сентября, 13:51Происшествия
Площадь пожара в недостроенном здании в ТиНАО составила 150 "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь пожара в недостроенном здании на Симферопольском шоссе в ТиНАО составила 150 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Пожарные работают в условиях высокой температуры. В тушении задействован пеногенератор.
По предварительным данным, огонь вспыхнул в подвальном помещении. Оттуда идет черный густой дым, слышны хлопки.
Сообщение об инциденте поступило в 11:42 по московскому времени. Огонь вспыхнул по адресу Симферопольское шоссе, дом 11. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то зафиксировали загорание покрышек и картона в недостроенном административном торговом здании.
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