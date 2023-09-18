Движение по внешней стороне Садового кольца перекроют 23 сентября из-за мотофестиваля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по внешней стороне Садового кольца будет временно ограничено 23 сентября с 13:50 по московскому времени из-за проведения "Московского мотофестиваля". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В сообщении подчеркнули, что движение сразу откроют после прохождения колонны. Помимо этого, с 00:01 до 16:00 будет закрыт проезд на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой.

Отмечается, что на этих участках нельзя будет припарковаться с 00:01 22 сентября до 23:59 23 сентября. В ведомстве посоветовали заранее планировать маршруты или отложить поездки на личном транспорте в места ограничений.

Ранее движение транспорта в центре столицы ограничили 17 сентября из-за проведения Московского марафона. До 17:00 периодически перекрывали набережные, улицы, бульвары, мосты, площади, переулки, проезды, а также Октябрьский тоннель.

До этого в Москве перекрыли движение на некоторых улицах по причине Дня города. Так, 9 сентября с 08:00 и до завершения празднования нельзя было проехать по съезду с Хамовнического Вала на улицу Доватора.

Движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева перекрыли в столице