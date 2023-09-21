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21 сентября, 19:26 (обновлено 21.09.2023 19:50)

Происшествия

Площадь пожара в Щербинке выросла до 700 "квадратов"

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь возгорания в недостроенном торговом здании в Щербинке выросла до 700 квадратных метров. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"Пожар распространяется – теперь загорелась кровля. Тушение идет более восьми часов", – говорится в сообщении.

В МЧС РФ подтвердили эту информацию, уточнив, что огонь распространился на кровлю на общей площади около 200 квадратных метров.

"Для помощи в ликвидации пожара следует вертолет Ка-32", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Информация о пожаре по адресу Симферопольское шоссе, дом 11, поступила в МЧС РФ по Москве в 11:42. На территории ЧП спасатели обнаружили загорание покрышек и картона в недостроенном административном торговом здании.

Изначально было известно о площади возгорания в 150 "квадратов", затем она выросла до 500 квадратных метров.

По предварительной информации, пожар начался в подвальном помещении, откуда были слышны хлопки и шел черный густой дым. Очевидцы рассказали, что в загоревшемся здании хранятся акриловые ванны, смесители и хозяйственные товары.

Площадь возгорания в здании в Щербинке выросла до 500 "квадратов"

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