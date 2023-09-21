Площадь возгорания в здании в Щербинке выросла до 500 "квадратов"

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Площадь пожара в недостроенном здании в Щербинке выросла до 500 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее сообщалось о площади возгорания в 150 "квадратов". Отмечается, что пожарные работают в условиях высокой температуры.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в подвальном помещении, откуда слышны хлопки и идет черный густой дым, уточнили агентству в оперативных службах. На месте инцидента находятся сотрудники ГИБДД, регулирующие поток автомобилей.

По словам очевидцев, в загоревшемся здании хранятся акриловые ванны, смесители и хозяйственные товары.

Сообщение об инциденте по адресу Симферопольское шоссе, дом 11, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 11:42 по московскому времени. На месте пожарные зафиксировали загорание покрышек и картона.

До этого возгорание произошло на Новочеремушкинской улице в Москве в здании "Газпрома". Спасатели использовали автовышку и эвакуировали сотрудников из здания.

Огонь охватил 150 "квадратов" в недостроенном ТЦ в Щербинке