После незаконного проникновения на крышу высотки в Москве задержали 16 человек

16 человек задержали после незаконного проникновения на крышу высотки на Котельнической набережной в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного МВД, молодые люди забрались туда для видеосъемки.

Они оказали сопротивление полицейским во время задержания. Двое из них попытались скрыться и спрыгнули со второго этажа. Сейчас они в больнице. Всего на высотку проникли около 35 человек, а несколько из них даже забрались на шпиль здания.

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