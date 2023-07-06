Владелица салона красоты в Москве продавала "бьюти-боксы" с наркотиками внутри

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Москве 37-летняя владелица салона красоты и ее 38-летний сотрудник продавали наркотики в "бьюти-боксах", им предъявлено уголовное обвинение. Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

По предварительной информации, нарушители арендовали нежилое помещение на Таганской улице, в котором открыли салон красоты. Они искали клиентов через чат в мессенджере, где пользователи могли ознакомиться с ассортиментом наркотиков, узнать их стоимость, заказать под видом "бьюти-боксов" и оплатить.

Уточняется, что правоохранители пресекли их деятельность в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Во время обысков по месту жительства обвиняемых и в салоне обнаружено и изъято почти 300 граммов мефедрона.

В ведомстве добавили, что злоумышленники обвиняются в незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотических средств по пунктам "а", "б" части 3 статьи 228.1, части 3 статьи 30 пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина и женщина сейчас находятся под стражей.

"Уголовное дело с утвержденным Таганской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – заключили в сообщении.

Ранее столичные полицейские задержали 24-летнего актера Дмитрия Малькова, известного по сериалу "Чикатило", с наркотиками. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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