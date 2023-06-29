Около 50 кг кокаина нашли в контейнере с бананами в порту Петербурга

Фото: customs.gov.ru

Таможенники петербургского порта обнаружили в контейнере с бананами 50 брикетов с кокаином стоимостью более 450 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

По информации ведомства, партия из 10 рефрижераторных контейнеров с бананами прибыла в таможенный пост "Гавань". Груз везли через порты Африки и Европы транзитом в Узбекистан.

Во время сканирования, отмечается на сайте, были обнаружены тайники в холодильной установке. Там и были спрятаны 50 килограммов кокаина. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 229.1 Уголовного кодекса РФ ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ").

В ФТС заявили, что сейчас устанавливаются причастные к преступлению лица. Им может грозить пожизненное заключение с крупным штрафом.

Ранее на 317-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, Госавтоинспекции и регионального управления ФСБ перехватили автомобиль с карасями, фаршированными спайсом. Необычный груз обнаружили при осмотре багажника автомобиля Lada Granta, в салоне которого находились водитель и 70-летняя пассажирка.

До этого правоохранители на Бали арестовали семь человек по делу о наркосети, среди которых оказались три россиянина. При обыске у задержанных нашли наркотики и три пистолета для страйкбола.

Две тонны кокаина сбросили в море у берегов Сицилии