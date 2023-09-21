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21 сентября, 13:30

Политика

Путин и президент Азербайджана Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин и президент Азербайджана Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Ситуацию в Нагорном Карабахе Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер подчеркнул, что важно обеспечить права и безопасность армянского населения Карабаха. Алиев, в свою очередь, подтвердил готовность Баку. Он также заявил, что будет проведено расследование гибели российских миротворцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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