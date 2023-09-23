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23 сентября, 12:30

Происшествия

Один человек ранен в результате конфликта на Ленинском проспекте

Один человек ранен в результате конфликта на Ленинском проспекте

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Один человек ранен в результате конфликта на юге Москвы. Инцидент произошел на Ленинском проспекте, сообщает столичная прокуратура.

Двое мужчин выясняли отношения недалеко от остановки общественного транспорта. В итоге один из них достал нож, ударил оппонента в живот и скрылся, а оружие выбросил. Пострадавший госпитализирован.

Нападавший уже арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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