Открытое горение ликвидировали в здании в подмосковном Щелкове

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение в торгово-офисном здании в подмосковном Щелкове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В 13:25 – ликвидация открытого горения", – сказали в ведомстве.

Как ранее отмечали в МЧС, в тушении огня были задействованы 75 спасателей и 26 единиц техники.

Здание в 1-м Советском переулке в Щелкове загорелось утром 22 сентября. Площадь пожара достигала 2 000 "квадратов".

Возгорание привело к обрушению третьего, мансардного этажа здания. При этом информации о пострадавших не поступало.



МЧС РФ сообщило об обрушении мансарды офисного здания в подмосковном Щелкове