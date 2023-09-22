22 сентября, 13:36Происшествия
Открытое горение ликвидировали в здании в подмосковном Щелкове
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали открытое горение в торгово-офисном здании в подмосковном Щелкове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
"В 13:25 – ликвидация открытого горения", – сказали в ведомстве.
Как ранее отмечали в МЧС, в тушении огня были задействованы 75 спасателей и 26 единиц техники.
Здание в 1-м Советском переулке в Щелкове загорелось утром 22 сентября. Площадь пожара достигала 2 000 "квадратов".
Возгорание привело к обрушению третьего, мансардного этажа здания. При этом информации о пострадавших не поступало.
МЧС РФ сообщило об обрушении мансарды офисного здания в подмосковном Щелкове
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