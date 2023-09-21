Пожар в Щербинке ликвидирован на площади 1 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание в недостроенном торговом здании в Щербинке полностью ликвидировали на площади 1 000 "квадратов". Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Горело подвальное помещение и кровля недостроенного торгового здания. Двумя вертолетами Ка-32 МАЦ сброшено 45 тысяч литров воды", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что во время тушения произошло частичное обрушение кровли.

Сообщения о ЧП по адресу Симферопольское шоссе, дом 11, поступили в 11:42. Там произошло загорание покрышек и картона в недостроенном административном торговом здании.

Изначально было известно о площади возгорания в 150 "квадратов", затем она выросла до 500 квадратных метров. В результате площадь пожара достигла 700 "квадратов".

По предварительной информации, пожар начался в подвальном помещении, откуда были слышны хлопки и шел черный густой дым. В здании хранятся акриловые ванны, смесители и хозяйственные товары.

Площадь возгорания в здании в Щербинке выросла до 500 "квадратов"