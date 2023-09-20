Лесной пожар на площади 4,5 тыс кв метров произошел рядом с Севастополем

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Лесной пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров произошел к северу от Севастополя. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, изначально произошло возгорание травы, но из-за сильного ветра пламя перекинулось на хвойную подстилку под деревьями. В настоящее время с огнем борются сотрудники МЧС и местного лесничества.

Развожаев призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие.

Ранее пожар на предприятии по производству металлоконструкций произошел в Псковской области. Его площадь составляла 900 квадратных метров.

До этого возгорание зафиксировали по адресу Долгопрудненское шоссе, дом 3. Когда спасатели прибыли на территорию ЧП, то обнаружили, что происходит загорание строительных материалов и утеплителя. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

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