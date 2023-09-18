Пожар на площади 900 "квадратов" произошел на производстве в Псковской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на предприятии по производству металлоконструкций произошел в Псковской области, площадь пожара составляет 900 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"По предварительной информации, внутри около 200 баллонов с пропаном. В тушении задействовано 46 человек и 14 единиц техники МЧС России", – говорится в сообщении.

К настоящему времени спасателям удалось локализовать пламя, а также ликвидировать открытое горение.

Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу Долгопрудненское шоссе, дом 3. Когда спасатели прибыли на территорию ЧП, то обнаружили, что происходит загорание строительных материалов и утеплителя. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

По данным МЧС, никто не пострадал. При возгорании здание покинули восемь человек, его удалось потушить.

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