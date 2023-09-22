Мансарда торгово-офисного здания загорелась в Щелкове. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

В настоящее время огонь распространился на площади 1 000 квадратных метров. Уточняется, что возгорание произошло в двухэтажном здании.

"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Всего в тушении пожара задействованы 75 человек и 26 единиц техники", – говорится в публикации.

Ранее пожар произошел в Щербинке. На месте спасатели обнаружили загорание покрышек и картона в недостроенном административном торговом здании.

Изначально было известно о площади возгорания в 150 "квадратов", затем она выросла до 1 000 квадратных метров. Позднее пожар ликвидировали.

Специалисты считают, что пожар начался в подвальном помещении, откуда были слышны хлопки и шел черный густой дым. Очевидцы рассказали, что в загоревшемся здании хранятся акриловые ванны, смесители и хозяйственные товары.



Пожар в столичной Щербинке ликвидировали