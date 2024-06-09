Глава Гагаузии пожелала вновь встретиться с Путиным

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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул пожелала снова встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Как она отметила, исполнительный комитет Гагаузии уже направил соответствующий запрос.

"Конечно, я хотела бы еще раз встретиться и закрепить нашу первую встречу", – подчеркнула глава Гагаузии.

Ранее Гуцул рассказала, что после прилета в Кишинев ее более часа держали в аэропорту, чтобы допросить, однако передумали.

В рамках своего последнего посещения РФ она приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в ЕАЭС. На мероприятии было объявлено о создании блока "Победа-Виктория", в структуру которого вошли партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы".

До этого сообщалось, что Генпрокуратура Молдавии усмотрела признаки госизмены в создании блока "Победа".

