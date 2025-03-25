Оппозиция Молдавии выразила протест в связи с задержанием главы Гагаузии Гуцул

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Молдавский оппозиционный блок "Победа" выразил протест на фоне задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление блока.

В объединении назвали произошедшее грубым нарушением демократических норм. Члены блока пообещали не допустить, чтобы молдавская власть превратила страну в "территорию произвола".

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. Правоохранители заявили, что она останется под стражей на протяжении 72 часов. У Гуцул изъяли паспорт, а затем провели ее полный досмотр. При этом причину задержки все еще не объяснили.

В среду, 26 марта, депутаты Народного собрания Гагаузии планируют собрать экстренное заседание в связи с задержанием Гуцул.