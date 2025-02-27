Захарова опровергла заявления о подрыве Русским домом государственности Молдавии

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Утверждения о подрыве Российским центром науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе государственности Молдавии являются дезинформацией и полным абсурдом, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На сегодняшний день от молдавской стороны не поступало официальных уведомлений о решении расторгнуть межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров. Конечно, нужно понимать, что все заявления о том, что Русский дом в Кишиневе якобы подрывает молдавскую государственность – это полный абсурд, дезинформация, фейки", – приводит ТАСС слова дипломата.

Как отметила Захарова, Русский дом в Молдавии реализует исключительно гуманитарные, просветительские и образовательные проекты. По словам представителя российского МИД, РЦНК является центром притяжения огромного числа жителей Молдавии, 80% которых говорят на русском языке. Москва рассчитывает, что Кишинев воздержится от закрытия Русского дома, добавила она.

МИД Молдавии 13 февраля расторг в одностороннем порядке соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров. После того как завершатся все процедуры по прекращению его действия, Русский дом должен будет прекратить свою деятельность в стране.

Ранее Захарова заявила, что Россия расценила планы Молдавии о закрытии РЦНК в Кишиневе как очередное проявление антироссийского курса властей страны. Она также назвала действия Кишинева подлостью в отношении молдавского народа.