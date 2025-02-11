Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность

Фото: РИА Новости/Кямаля Алиева

Представительство Русского дома в столице Азербайджана приостанавливает свою работу. Ведомство уже принимает необходимые для этого меры, сообщает RT со ссылкой на представителей Россотрудничества.

Некоторое время назад сотрудники Русского дома рассказали, что в Баку начали убирать надписи со здания, где расположен Русский дом.

МИД Азербайджана направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома 6 февраля. Представители ведомства указали, что Москва должна будет принять меры в связи с этим, напомнив, что работа подобных организаций осуществляется в соответствии с национальными законами.

Спустя некоторое время Азербайджан включил Николая Валуева в список персон нон грата. Причиной для этого послужила его критика в связи с планами страны закрыть Русский дом в Баку. По словам представителя азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде, парламентарию запретили въезд в страну после его высказываний и угроз, якобы адресованных Азербайджану и его народу.

