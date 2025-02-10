Николая Валуева удивил запрет на въезд в Азербайджан

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение властей Азербайджана запретить ему въезд в республику после критики планов закрыть Русский дом в Баку. В беседе с "Газетой.ру" экс-чемпион мира по боксу заявил, что его удивили подобные меры, однако оспаривать это решение он не намерен.

"Удивлен. Смотрите мой телеграм-канал, делайте выводы. Если это может являться причиной для вот такого решения, наверное, такие эмоции. Я не расстроился совершенно по этому поводу", – заявил парламентарий.

По словам Валуева, он не особо стремится в Азербайджан. Вместе с тем депутат хочет получить от Баку официальное подтверждение запрета на въезд в Закавказскую республику.

Ранее Азербайджан включил Николая Валуева в список персон нон грата. По словам представителя азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде, парламентарию запретили въезд в страну после его высказываний и угроз, якобы адресованных Азербайджану и его народу.

Кроме того, Гаджизаде заявлял, что министерство иностранных дел Азербайджана направило России ноту о прекращении деятельности Российского культурного центра в Баку. Работа подобных организаций осуществляется в соответствии с национальными законами, принципом паритета и условиями, прописанными в двусторонних соглашениях, отметил дипломат.