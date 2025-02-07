В Кремле назвали недоразумением решение Азербайджана закрыть Русский дом

Фото: ТАСС/Севиндж Абдуллаева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недоразумением решение Азербайджана закрыть Русский дом.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что сожалеет о произошедшем. Политик также выразил надежду на то, что Москве и Баку удастся урегулировать данную ситуацию.

Кроме того, Песков допустил, что закрытие Русского дома могут обсудить друг с другом Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев, когда их контакты состоятся на высшем уровне.

"Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях", – добавил представитель Кремля.

6 февраля руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщал, что Русский дом должен покинуть арендуемое помещение в связи с намерением владельца продать его. Дипломат также отметил, что российская сторона неоднократно обращалась в МИД Азербайджана с просьбой помочь с регистрацией культурного центра, однако эти призывы были проигнорированы.

Через некоторое время глава МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что ведомство 3 февраля направило ноту России о прекращении деятельности Российского культурного центра (Русский дом) в Баку. По его словам, российская сторона должна будет принять меры в связи с нотой.

